Пробежаться по Хехциру позвали хабаровчан на выходных

Трейловый забег даст возможность испытать себя и насладиться весенним пейзажем.

Источник: Хабаровский край сегодня

Трейловый забег по живописным местам пройдет в Хабаровском районе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», любителей активного отдыха ждут 18 апреля на спортивном мероприятии «Хехцир Трейл. Цветы багульника».

Предстоящее событие — это не только физическая активность и возможность испытать себя, участники данного забега смогут увидеть красоту пробуждающейся дальневосточной природы.

Забег включает четыре дистанции, две из которых — по 7 км, протяженность оставшихся маршрутов — 12 км и 22 км. Открытие запланировано на 9:00 18 апреля. Выдача стартовых пакетов уже начата.

Уточнить подробности события можно на официальном сайте проекта.