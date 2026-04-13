Пробежаться по Хехциру позвали хабаровчан на выходных

Трейловый забег по живописным местам пройдет в Хабаровском районе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», любителей активного отдыха ждут 18 апреля на спортивном мероприятии «Хехцир Трейл. Цветы багульника».
Предстоящее событие — это не только физическая активность и возможность испытать себя, участники данного забега смогут увидеть красоту пробуждающейся дальневосточной природы.
Забег включает четыре дистанции, две из которых — по 7 км, протяженность оставшихся маршрутов — 12 км и 22 км. Открытие запланировано на 9:00 18 апреля. Выдача стартовых пакетов уже начата.
