Где можно и нельзя жарить шашлыки

На природе жарить шашлыки можно, если территория не относится к заповеднику и там не введен особый противопожарный режим. Разводить огонь запрещено в хвойных посадках и молодняках, на гарях и участках с мертвой древесиной, а также в местах, где под землей залегает торф. Кроме того, нельзя жарить мясо под деревьями и при сильном ветре. Для открытого огня — при скорости более 5 м/с, для закрытых емкостей — при ветре сильнее 10 м/с.