Где можно и нельзя жарить шашлыки

В парках, скверах и кемпингах можно жарить шашлыки только в специально отведенных пикниковых зонах. А разводить огонь на дачном участке разрешено в мангале или зоне барбекю при отсутствии рядом сухой травы и построек. За неправильное размещение мангала собственникам могут грозить штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Где можно жарить шашлыки, рассказывает «Парламентская газета» (18+).
Жарить шашлыки на дачном участке можно в металлическом или кирпичном мангале, специальной жаровне или зоне для барбекю. При этом мангал должен стоять минимум в пяти метрах от домов и построек, а вокруг него должна быть очищенная от горючих материалов зона в два метра, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, мангал нужно ставить вдали от деревьев, сухой травы и растительности. Место должно быть открытым и удаленным от зданий. Еще один важный аспект — хорошая вентиляция. Надо убедиться, что выбранное место не создает опасность задымления.
«Также важно регулярно очищать и поддерживать в хорошем состоянии сам мангал. Нужно убедиться, что нет обгорелых остатков пищи или золы, которые могут вызвать возгорание. Поэтому необходимо регулярно очищать гриль, убирать остатки продуктов после каждой жарки», — сказал Чаплин.
Развести огонь на даче можно и в металлической бочке или другой устойчивой емкости, однако расстояние до ближайшего здания в этом случае должно быть не менее 7,5 метра. Сама бочка должна быть прочной, с жестким дном и объемом не более одного кубометра. Кроме того, рядом нужно хранить средства тушения пожара: воду, огнетушитель, песок.
В городе жарить шашлыки без риска получить штраф можно только в специально оборудованных местах и при соблюдении строгих правил безопасности. Там должны стоять противопожарный мангал, ящики для песка, урны для мусора и табличка-памятка.
Использовать по назначению мангал запрещено во дворе дома, в парках, скверах, в гараже и возле него, а также на территории гаражного кооператива. Кроме того, нельзя готовить шашлык на балконе.
За неправильное размещение мангала владельцу дачного участка грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В случае возникновения пожара наказание составит 40—50 тысяч рублей. А уничтожение или повреждение чужой собственности обернется штрафом до 120 тысяч рублей или лишением свободы до одного года.
На природе жарить шашлыки можно, если территория не относится к заповеднику и там не введен особый противопожарный режим. Разводить огонь запрещено в хвойных посадках и молодняках, на гарях и участках с мертвой древесиной, а также в местах, где под землей залегает торф. Кроме того, нельзя жарить мясо под деревьями и при сильном ветре. Для открытого огня — при скорости более 5 м/с, для закрытых емкостей — при ветре сильнее 10 м/с.
При разведении огня в лесу нужно очистить территорию в радиусе десяти метров от сухой травы, сухостоя, валежника, а также окольцевать место костра полосой шириной не менее 40 сантиметров. Рядом не должно быть никаких построек, стогов сена и других объектов, а сам мангал нельзя оставлять без присмотра. После использования нужно полностью потушить огонь — залить водой или засыпать землей.
Противопожарный режим могут вводить местные или региональные власти. Поэтому перед поездкой на пикник следует проверить актуальные правила и ограничения в своем регионе.
