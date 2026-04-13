45 жителей Приангарья обратились за помощью после укуса клещей с начала сезона

IrkutskMedia, 13 апреля. С конца марта в регионе за медицинской помощью после укуса клещей уже обратились 45 человек, среди них 18 детей. Случаи зафиксированы в Шелеховском, Иркутском, Ольхонском, Усольском, Ангарском, Эхирит-Булагатском, Боханском, Нижнеудинском, Заларинском районах, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
После исследования 29 клещей специалистами надзорных органов, у трёх особей обнаружен вирус клещевого энцефалита, три заражены иксодовым клещевым боррелиозом, один образец — анаплазмозом, два — эрлихиозом. Случаев заболевания клещевыми инфекциями у людей не обнаружено.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, весной 2026 года на площади 3,1 тысяч га проведут противоклещевую обработку деревьев и кустов. Основное внимание при дезинфекции будут уделять городским паркам, зонам отдыха, образовательным учреждениям региона. В связи с началом весенних уборок обработку проведут также на кладбищах населённых пунктов.