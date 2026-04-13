45 жителей Приангарья обратились за помощью после укуса клещей с начала сезона

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, весной 2026 года на площади 3,1 тысяч га проведут противоклещевую обработку деревьев и кустов. Основное внимание при дезинфекции будут уделять городским паркам, зонам отдыха, образовательным учреждениям региона. В связи с началом весенних уборок обработку проведут также на кладбищах населённых пунктов.