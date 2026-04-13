Правда о бананах, которую не знают многие спортсмены

Бананы не так безобидны, как кажутся. Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский объяснил, кому полезен этот фрукт и почему его не стоит есть в вечернее время.
Бананы — популярный перекус у спортсменов, но злоупотреблять ими не стоит. Из-за высокого содержания сахара (8−12 г на плод) банан может вызывать резкие скачки инсулина, отметил эксперт.
Пристанский не рекомендует есть бананы за три-четыре часа до сна. Это мешает стабильному уровню глюкозы в крови. Он также напомнил, что углеводы дают энергию, но не насыщают, особенно простые. Банан стоит есть с белком — например, с творогом или протеином.
Также эксперт опроверг распространённый фитнес-миф об «углеводном окне» после тренировки. По его словам, организм восстанавливается в течение 24−48 часов, и важен общий калораж рациона, а не срочное потребление углеводов сразу после нагрузки.
«Это очень древний миф старых советских качалок. Но это работает другим образом. После тяжёлых нагрузок ускоряются обменные процессы на 24−48 часов, и высококалорийные продукты (включая бананы) нужны лишь для того, чтобы не уходить в дефицит калорий, а не из-за “волшебного окна”», — объяснил диетолог.
При этом бананы действительно полезны. Они богаты калием и магнием, полезными для сердца и мышц. Но есть их лучше в первой половине дня. Также не стоит ожидать, что наступит чудесный эффект насыщения, передает radio1.ru.