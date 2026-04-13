В Хабаровске за сутки на пожарах спасли пять человек и эвакуировали 35.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за последние 24 часа чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Однако пожарные расчеты 42 раза привлекались к ликвидации техногенных пожаров. Подробности сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».
Наиболее сложный инцидент произошел в Хабаровске на улице Союзной. В ночное время в пятиэтажке загорелась квартира. Сотрудники МЧС спасли пятерых жильцов, в том числе ребенка, применив спасательные устройства. Самостоятельно по лестницам вышли 10 человек. Пожар площадью 30 квадратных метров был полностью потушен за 1 час 40 минут. Причины происшествия сейчас устанавливают дознаватели.
Утром 13 апреля еще одна эвакуация потребовалась на улице Данчука: из дома коридорного типа из-за задымления вышли 20 человек. На улице Прогрессивной пожарным удалось предотвратить взрыв, своевременно вскрыв гараж и ликвидировав возгорание внутри.
В ведомстве напоминают, что в большинстве районов края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, действует особый противопожарный режим. На данный момент в регионе также продолжают функционировать две ледовые переправы.
