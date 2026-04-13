В Хабаровске за сутки на пожарах спасли пять человек и эвакуировали 35.

Наиболее сложный инцидент произошел в Хабаровске на улице Союзной. В ночное время в пятиэтажке загорелась квартира. Сотрудники МЧС спасли пятерых жильцов, в том числе ребенка, применив спасательные устройства. Самостоятельно по лестницам вышли 10 человек. Пожар площадью 30 квадратных метров был полностью потушен за 1 час 40 минут. Причины происшествия сейчас устанавливают дознаватели.