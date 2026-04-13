Мотоциклист погиб в лобовом столкновении в Еврейской АО.

Серьезная авария, унесшая жизнь человека, произошла в Облученском районе ЕАО. На участке федеральной автодороги водитель мотоцикла марки Suzuki совершил столкновение со встречной иномаркой, что привело к возгоранию транспортного средства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба полиции ЕАО, мотоциклист не имел водительского удостоверения соответствующей категории, а само транспортное средство не числилось на регистрационном учете. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где двигалась Toyota Corona Premio. После удара автомобиль выбросило в кювет, где произошло его последующее воспламенение.
Мотоциклист получил несовместимые с жизнью ранения и умер на месте. Водитель автомобиля выжил, но получил серьезные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение Биробиджана, где пациента поместили в отделение реанимации. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
