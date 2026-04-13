В Хабаровске за 48 часов в четырёх ДТП пострадали дети и подростки

В Хабаровске за 11−12 апреля зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В авариях травмы получили дети и подростки, в ряде случаев управлявшие мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
Первое ДТП произошло утром 11 апреля на перекрёстке улицы Аэродромной и проспекта 60 лет Октября. Водитель Honda Fit, нарушив требования дорожного знака и сигналов светофора, выехал на перекрёсток и создал помеху автомобилю Toyota Vista. Пострадал водитель Toyota — мужчина 2005 года рождения, он получил травмы и направлен на амбулаторное лечение.
Вечером 12 апреля на улице Краснодарской произошло столкновение автомобиля Toyota RAV4 и мотоцикла FORСE D9. По данным ГИБДД, несовершеннолетний водитель мотоцикла при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, начавшим поворот налево. Подросток 2009 года рождения получил травму головы.
В тот же день в 19:30 на улице Сысоева произошло ДТП с участием электросамоката. Несовершеннолетний водитель при выезде из дворовой территории не уступил дорогу автомобилю Nissan. Подросток 2009 года рождения получил тяжёлые травмы, включая перелом надколенника и ранения головы, и был госпитализирован.
Позднее вечером на улице Семашко произошло столкновение автомобиля Kia Rio с мототранспортом. По предварительным данным, водитель автомобиля скрылся и в настоящее время не установлен. В аварии пострадали двое несовершеннолетних — водитель и пассажир мототранспорта. Они были доставлены в медицинские учреждения.
Во всех случаях обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.