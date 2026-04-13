В Красноярске изъяли никотинсодержащие товары рядом с детсадом

В Красноярске пресекли незаконную торговлю никотинсодержащей и альтернативной табачной продукцией рядом с детским садом. Точка находилась на проспекте Металлургов — всего в 74,5 метрах от учреждения, хотя по закону такое расстояние должно быть не меньше 100 метров. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.