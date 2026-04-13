В Красноярске изъяли никотинсодержащие товары рядом с детсадом

За 2025 год благодаря искам Управления уже 16 торговых точек прекратили продажу табачной и никотинсодержащей продукции возле школ и детских садов.

В Красноярске пресекли незаконную торговлю никотинсодержащей и альтернативной табачной продукцией рядом с детским садом. Точка находилась на проспекте Металлургов — всего в 74,5 метрах от учреждения, хотя по закону такое расстояние должно быть не меньше 100 метров. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Впервые нарушение выявили летом прошлого года. В ноябре суд удовлетворил иск Управления и обязал предпринимателя прекратить продажи. Однако в январе текущего года специалисты вернулись на место и увидели, что магазин продолжает работать: через стеклянную вставку на входе отчётливо просматривались полки с товарами. Выяснилось также, что предприниматель не передавал сведения об обороте продукции в систему «Честный знак», а чеки в ГИС МТ отсутствовали.

Специалисты провели контрольную закупку. По её результатам возбудили дело об административном правонарушении и арестовали более 500 единиц продукции — общая стоимость превысила 400 тысяч рублей. Материалы дела в отношении ИП Гурбанова М. И. уже направлены в суд. Предпринимателю грозит штраф с конфискацией товара. Сейчас он съехал с точки на проспекте Металлургов.

За 2025 год благодаря искам Управления уже 16 торговых точек прекратили продажу табачной и никотинсодержащей продукции возле школ и детских садов.

