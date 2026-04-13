Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ночью 13 апреля отразили воздушную атаку БПЛА

Неклиновский район подвергся ночной атаке дронов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 апреля силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Об этом утром в понедельник утром проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, вражеские дроны были ликвидированы в небе над Неклиновским районом в ходе работы по отражению воздушного нападения. Согласно предварительным данным, которыми располагал губернатор на момент публикации сообщения, на земле удалось избежать жертв среди населения и повреждений инфраструктурных объектов. При этом Юрий Слюсарь уточнил, что информация о последствиях будет проверяться и дополняться по мере поступления сведений с мест.

Ранее утром глава города Таганрога Светлана Камбулова проинформировала жителей об отмене режима угрозы применения БПЛА как для всей Ростовской области, так и непосредственно для приморского города.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

