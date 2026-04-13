В Ростовской области ночью 13 апреля отразили воздушную атаку БПЛА

В ночь на 13 апреля силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Об этом утром в понедельник утром проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
По словам главы области, вражеские дроны были ликвидированы в небе над Неклиновским районом в ходе работы по отражению воздушного нападения. Согласно предварительным данным, которыми располагал губернатор на момент публикации сообщения, на земле удалось избежать жертв среди населения и повреждений инфраструктурных объектов. При этом Юрий Слюсарь уточнил, что информация о последствиях будет проверяться и дополняться по мере поступления сведений с мест.
Ранее утром глава города Таганрога Светлана Камбулова проинформировала жителей об отмене режима угрозы применения БПЛА как для всей Ростовской области, так и непосредственно для приморского города.
