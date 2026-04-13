Некачественные партии соевого жмыха нашли у местного производителя в Приморье

В Приморском филиале Центра оценки качества зерна проверили пищевой соевый жмых местного производства, выработанный в марте. Образцы от двух партий массой порядка 380 тонн отобрали на складе производителя, исследование показало несоответствие требованиям ГОСТа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Продукт проанализировали по цвету, запаху, зараженности вредителями, влажности, содержанию летучих веществ и металломагнитных примесей. В каждой пробе эксперты зафиксировали превышение массовой доли влаги и летучих веществ: 9−9,4% при нормативе 6−8%.
«Высокая влажность приводит к быстрой порче продукта. Слишком влажный соевый жмых может заплесневеть, окислиться, приобрести горечь. Причиной является нарушение технологических режимов изготовления или неправильное хранение продукции. На влажность готового продукта может повлиять использование при переработке недозревшей или слишком влажной сои», — рассказала заведующая испытательной лабораторией Приморского филиала Центра оценки качества зерна Александра Косовец.
Информация о выявленных нарушениях внесена в компонент «Веста» системы «ВетИС».