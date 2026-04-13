Омский «Авангард» в овертайме дожал ЦСКА и одержал победу

12 апреля на «ЦСКА Арене» при 10 409 зрителях омский «Авангард» одержал волевую победу над столичными армейцами в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Игра началась с быстрого гола хозяев: уже на 3-й минуте Павел Карнаухов открыл счёт. Омичи пришли в себя и к концу первого периода отыгрались — Джованни Фьоре реализовал добивание. Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами: сначала Михаил Гуляев мощным щелчком вывел гостей вперёд, но спустя четыре минуты Джереми Рой сравнял счёт — 2:2. Третий период прошёл без голов, и судьба матча решилась в овертайме.
На 76-й минуте встречи Константин Окулов оказался первым на шайбе после единоборства Гуляева и принёс «ястребам» победу — 3:2. Счёт в серии стал 3−0 в пользу омской команды. Четвёртая игра пройдёт во вторник, 14 апреля, в Москве. Начало в 22:30 по омскому времени.
