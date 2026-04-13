Омский «Авангард» в овертайме дожал ЦСКА и одержал победу

Игра началась с быстрого гола хозяев: уже на 3-й минуте Павел Карнаухов открыл счёт. Омичи пришли в себя и к концу первого периода отыгрались — Джованни Фьоре реализовал добивание. Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами: сначала Михаил Гуляев мощным щелчком вывел гостей вперёд, но спустя четыре минуты Джереми Рой сравнял счёт — 2:2. Третий период прошёл без голов, и судьба матча решилась в овертайме.