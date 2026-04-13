С начала года в Красноярск привезли почти 4 тысячи попугаев

Специалисты регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск провели ветеринарный контроль 730 птиц, среди которых были амадины, корелла и волнистые попугаи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, декоративных птиц привезли из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан. Сейчас птицы находятся на карантине, где им проведут все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия. Отметим, что это уже пятая партия попугаев за этот год, всего за это время было ввезено 3 898 декоративных птиц.