В Иркутском районе пропала 47-летняя женщина

Женщина пропала 5 апреля. Около 10 утра она ушла из квартиры, расположенной по адресу: д. Московщина, ул. Центральная. Родственница пропавшей уточнила, что женщина на такси уехала к знакомым в пос. Молодежный (СНТ «Фронтовик»). С тех местонахождение Ольги Шамсудиновой неизвестно. Она может быть дезориентирована.