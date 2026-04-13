В Иркутском районе пропала 47-летняя женщина

Она ушла 5 апреля и может быть дезориентирована.

Источник: ГУ МВД

В Иркутском районе разыскивают пропавшую 47-летнюю Ольгу Шамсудинову. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина пропала 5 апреля. Около 10 утра она ушла из квартиры, расположенной по адресу: д. Московщина, ул. Центральная. Родственница пропавшей уточнила, что женщина на такси уехала к знакомым в пос. Молодежный (СНТ «Фронтовик»). С тех местонахождение Ольги Шамсудиновой неизвестно. Она может быть дезориентирована.

На вид пропавшей 55 лет, рост 164 см, плотное телосложение, короткие светлые волосы, голубые глаза. Была одета в красную куртку, черное трико, черные резиновые тапочки. Из особых примет выделяется большая шишка на затылке.

Сообщить о местонахождении пропавшей можно по телефонам: 21−26−26 или 02 (102 с любого оператора сотовой связи) или волонтерам по номеру 8 914 007−02−73.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб боец из Иркутской области Юрий Шамрин. С ним состоялось прощание.