В Иркутском районе пропала 47-летняя женщина

В Иркутском районе разыскивают пропавшую 47-летнюю Ольгу Шамсудинову. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Женщина пропала 5 апреля. Около 10 утра она ушла из квартиры, расположенной по адресу: д. Московщина, ул. Центральная. Родственница пропавшей уточнила, что женщина на такси уехала к знакомым в пос. Молодежный (СНТ «Фронтовик»). С тех местонахождение Ольги Шамсудиновой неизвестно. Она может быть дезориентирована.
На вид пропавшей 55 лет, рост 164 см, плотное телосложение, короткие светлые волосы, голубые глаза. Была одета в красную куртку, черное трико, черные резиновые тапочки. Из особых примет выделяется большая шишка на затылке.
Сообщить о местонахождении пропавшей можно по телефонам: 21−26−26 или 02 (102 с любого оператора сотовой связи) или волонтерам по номеру
