Рейс Новосибирск — Владивосток ушёл на запасной аэродром

Источник: Om1 Новосибирск

Рейс Новосибирск — Владивосток авиакомпании S7 был вынужден уйти на запасной аэродром из-за неблагоприятных погодных условий. Самолёт, вылетевший из Толмачёво, совершил незапланированную посадку в Хабаровске.

«Сегодня в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Владивосток воздушные суда, выполнявшие рейсы во Владивосток из Иркутска, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить незапланированные посадки в Хабаровске», — сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что после улучшения погоды все самолёты продолжат путь и прибудут в пункты назначения.

Тем временем изменилось и расписание обратного рейса Владивосток — Новосибирск. По данным онлайн-табло Толмачёво, прибытие перенесено с 11:55 на 14:40. Задержка составит 2 часа 45 минут. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания.