Израиль готовит новые удары по Ирану: ЦАХАЛ активизировалась после провальных переговоров

«Генерал-лейтенант Эяль Замир отдал войскам приказ перейти в режим повышенной боевой готовности и быть готовыми к возможному возобновлению военного конфликта с Ираном в ближайшее время», — говорится в материале.
Издание уточняет, что ЦАХАЛ начала комплексную подготовку к возможному конфликту по аналогии с предыдущими сценариями противостояния с Ираном. Военная разведка в ускоренном режиме формирует перечень целей для возможных ударов.
Ранее президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают возможность частичного возобновления авиаударов по Ирану для усиления давления на Тегеран. По данным американских СМИ, рассматривается и вариант полномасштабных бомбардировок.
Как сообщал KP.RU, это решение стало следствием 14-часовых провальных переговоров США и Ирана. Диалог завершился серьезными разногласиями между сторонами.