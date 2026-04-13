Израиль готовит новые удары по Ирану: ЦАХАЛ активизировалась после провальных переговоров

Ynet: Израиль начал подготовку к возобновлению конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ о подготовке к возможному возобновлению военных действий против Ирана после завершения переговоров в Пакистане. Об этом сообщает портал Ynet.

«Генерал-лейтенант Эяль Замир отдал войскам приказ перейти в режим повышенной боевой готовности и быть готовыми к возможному возобновлению военного конфликта с Ираном в ближайшее время», — говорится в материале.

Издание уточняет, что ЦАХАЛ начала комплексную подготовку к возможному конфликту по аналогии с предыдущими сценариями противостояния с Ираном. Военная разведка в ускоренном режиме формирует перечень целей для возможных ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают возможность частичного возобновления авиаударов по Ирану для усиления давления на Тегеран. По данным американских СМИ, рассматривается и вариант полномасштабных бомбардировок.

Как сообщал KP.RU, это решение стало следствием 14-часовых провальных переговоров США и Ирана. Диалог завершился серьезными разногласиями между сторонами.