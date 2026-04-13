«Это немного нелепо»: Трамп высказался о защите НАТО от России

Трамп назвал нелепыми расходы США на НАТО для защиты от России.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки вложили в Североатлантический альянс «триллионы долларов» чтобы «защитить Европу от России», и это «немного нелепо». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что Штаты, по сути, оплачивают защиту от угрозы, затрагивающей и сами США.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — сказал он.

Американский лидер пообещал серьезно проанализировать расходы США на Североатлантический альянс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО после того, как альянс не поддержал операцию против Ирана.

Также сообщалось, что Трамп хочет наказать членов НАТО, которые не поддержали США и Израиль на Ближнем Востоке. Вашингтон хочет вывести войска из стран альянса.

