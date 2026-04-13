«Это немного нелепо»: Трамп высказался о защите НАТО от России

Соединенные Штаты Америки вложили в Североатлантический альянс «триллионы долларов» чтобы «защитить Европу от России», и это «немного нелепо». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома отметил, что Штаты, по сути, оплачивают защиту от угрозы, затрагивающей и сами США.
«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — сказал он.
Американский лидер пообещал серьезно проанализировать расходы США на Североатлантический альянс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО после того, как альянс не поддержал операцию против Ирана.
Также сообщалось, что Трамп хочет наказать членов НАТО, которые не поддержали США и Израиль на Ближнем Востоке. Вашингтон хочет вывести войска из стран альянса.