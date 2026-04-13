Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пройдет Пасхальный вечер-концерт к 165-летию епархии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 14 апреля в театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского состоится Пасхальный вечер-концерт.

Источник: НИА Красноярск

Событие приурочено к 165-летию Красноярской епархии и пройдет в рамках XXIX краевого Пасхального фестиваля искусств и благотворительности.

Концерт объединит духовную и культурную повестку, обращаясь к теме Пасхи и истории епархии. В программе — выступления ведущих творческих коллективов и исполнителей региона.

На сцену выйдут солисты, хор и оркестр театра оперы и балета, Красноярский камерный хор, Сибирский мужской хор культурно-исторического центра «Успенский», ансамбль «Сибирская вечора», вокальная группа «Лунный свет», а также детские и молодежные коллективы — хоры музыкальных школ и ансамбль танца СФУ «Раздолье». В программе также примут участие учащиеся Красноярского хореографического колледжа.

Ожидается, что с приветственным словом к участникам и гостям обратятся митрополит Красноярский и Ачинский Никита и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Пасхальный фестиваль традиционно объединяет концерты, выставки и благотворительные события, формируя единую культурную программу региона.

6+