В Красноярске пройдет Пасхальный вечер-концерт к 165-летию епархии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 14 апреля в театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского состоится Пасхальный вечер-концерт.
Событие приурочено к 165-летию Красноярской епархии и пройдет в рамках XXIX краевого Пасхального фестиваля искусств и благотворительности.
Концерт объединит духовную и культурную повестку, обращаясь к теме Пасхи и истории епархии. В программе — выступления ведущих творческих коллективов и исполнителей региона.
На сцену выйдут солисты, хор и оркестр театра оперы и балета, Красноярский камерный хор, Сибирский мужской хор культурно-исторического центра «Успенский», ансамбль «Сибирская вечора», вокальная группа «Лунный свет», а также детские и молодежные коллективы — хоры музыкальных школ и ансамбль танца СФУ «Раздолье». В программе также примут участие учащиеся Красноярского хореографического колледжа.
Ожидается, что с приветственным словом к участникам и гостям обратятся митрополит Красноярский и Ачинский Никита и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Пасхальный фестиваль традиционно объединяет концерты, выставки и благотворительные события, формируя единую культурную программу региона.
