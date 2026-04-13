В Иркутске запретят ездить на большегрузах — точный список улиц

IrkutskMedia, 13 апреля. С 15 апреля по 15 мая в Иркутске ограничат движение грузовых транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничения введут на следующих участках:
- улица 2-я Батарейная — от путепровода у станции «Батарейная» до Московского тракта;
- участки подъезда к Иркутску (с 1867-го по 1873-й км);
- улица Трактовая;
- Ново-Ленинская объездная дорога с развязками;
- улица Маршала Конева — от границы города до бульвара Рябикова;
- бульвар Рябикова — от дома № 31б до улицы Сергеева;
- улица Сергеева;
- объездная дорога между микрорайонами Первомайский и Университетский.
Меры вводятся для сохранности дорог и обеспечения безопасности движения. Перед началом ограничений на участках установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.
При этом ограничения не затронут ряд перевозок. В частности, они не распространяются на международные грузоперевозки, пассажирские автобусы, дорожные службы, а также транспорт, задействованный в ликвидации ЧС.
Кроме того, свободно смогут передвигаться перевозчики продуктов, лекарств, топлива, животных, кормов, удобрений, семян и почтовых отправлений.
Напомним, в Иркутске ограничено движение по улице Желябова до 23.00 28 апреля в районе дома № 11 на улице Пролетарской.