Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске запретят ездить на большегрузах — точный список улиц

Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 апреля. С 15 апреля по 15 мая в Иркутске ограничат движение грузовых транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения введут на следующих участках:

  • улица 2-я Батарейная — от путепровода у станции «Батарейная» до Московского тракта;
  • участки подъезда к Иркутску (с 1867-го по 1873-й км);
  • улица Трактовая;
  • Ново-Ленинская объездная дорога с развязками;
  • улица Маршала Конева — от границы города до бульвара Рябикова;
  • бульвар Рябикова — от дома № 31б до улицы Сергеева;
  • улица Сергеева;
  • объездная дорога между микрорайонами Первомайский и Университетский.

Меры вводятся для сохранности дорог и обеспечения безопасности движения. Перед началом ограничений на участках установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

При этом ограничения не затронут ряд перевозок. В частности, они не распространяются на международные грузоперевозки, пассажирские автобусы, дорожные службы, а также транспорт, задействованный в ликвидации ЧС.

Кроме того, свободно смогут передвигаться перевозчики продуктов, лекарств, топлива, животных, кормов, удобрений, семян и почтовых отправлений.

Напомним, в Иркутске ограничено движение по улице Желябова до 23.00 28 апреля в районе дома № 11 на улице Пролетарской.