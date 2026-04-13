В Иркутске запретят ездить на большегрузах — точный список улиц

IrkutskMedia, 13 апреля. С 15 апреля по 15 мая в Иркутске ограничат движение грузовых транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.