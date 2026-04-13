СМИ: Взрывы прогремели после воздушной тревоги в украинском Кировограде

Взрывы прозвучали в украинском Кировограде на фоне воздушной тревоги. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил «24 канал».
— Взрывы в Кропивницком (Кировограде — прим. «ВМ»), — сказано в Telegram-канале портала.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги, передает РИА Новости.
В городе Краматорске, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом 21 марта сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации канала, боеприпасы хранились на импровизированном складе, оборудованном в местном ателье.
В этот же день в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Атаки производились по пунктам управления беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.