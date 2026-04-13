Самозанятые в Омске: как оформить больничный и сколько можно получить

Омичи-самозанятые получили право на оплачиваемый больничный
Омск, 13 апреля 2026
Омское отделение Социального фонда России сообщает, что с 2026 года самозанятые омичи могут оформить оплачиваемый больничный. На данный момент в отделении СФР по региону зарегистрировано 239 заявлений от таких граждан.
Как оформить выплату по больничному?
Для оформления выплаты самозанятый должен подать заявление в региональное отделение СФР. Это можно сделать через портал госуслуг, приложение «Мой налог» или лично в клиентской службе фонда.
При подаче заявления необходимо выбрать страховую сумму, которая будет выплачиваться в случае болезни. Затем нужно начать уплачивать взносы ежемесячно или раз в год. Размер взноса составляет 3,84% от выбранной суммы.
Примеры взносов:
При страховой сумме 35,000 рублей:
Ежемесячно: 1,344 рубля.
В год: 16,128 рублей.
При страховой сумме 50,000 рублей:
Ежемесячно: 1,920 рубля.
В год: 23,040 рублей.
Условия получения пособия
Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты и выбранной страховой суммы.
Через 6 месяцев выплачивается 70% страховой суммы.
Через 12 месяцев — 100%.
Максимальный и минимальный размер пособия
Максимальный размер пособия по больничному:
При стаже до 5 лет: 750 рублей в день.
От 5 до 8 лет: 1,000 рублей в день.
Более 8 лет: 1,250 рублей в день.
Минимальный размер пособия:
При стаже до 5 лет: 677,42 рубля в день.
От 5 до 8 лет: 903,23 рубля в день.
Более 8 лет: 1,129,03 рубля в день.
Важные моменты
Важно своевременно вносить платежи. Если взнос не поступит вовремя, право на оплачиваемый больничный приостанавливается с первого числа следующего месяца.
Самозанятые омичи теперь могут быть уверены в своей финансовой защите в случае болезни.