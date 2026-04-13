За первый квартал 2026 года из Новосибирской области выдворили 707 иностранцев

Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: НДН.ИНФО

В прошедшую пятницу судебные приставы Новосибирской области выдворили за пределы России 19 иностранных граждан. Все они — выходцы из ближнего зарубежья, совершившие на территории РФ различные правонарушения, за которые суд назначил наказание в виде административного выдворения, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Всего за январь — март 2026 года из региона выслали 707 иностранцев и лиц без гражданства. Год назад, в первом квартале 2025-го, этот показатель составлял 415 человек.

Напомним, что в ближайшее время Госдума рассмотрит вопрос об увеличении числа оснований для выдворения.

Кроме того, с 3 апреля 2026 года вступили в силу поправки: административное выдворение больше не применяется к иностранцам, которые проходили военную службу по контракту или участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ. Вместо высылки им назначат штраф или обязательные работы.

Вера Ветрова