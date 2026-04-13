Законопроект депутатов Хабаровского края призван защитить жилищные права детей

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости необходима для совершения сделок с жильем. Она содержит сведения об истории передачи права собственности на недвижимость, стоимости и характеристиках объектов. Бесплатно получить выписку могут владельцы недвижимости и прочие лица, указанные в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Сведения о не принадлежащей гражданам недвижимости предоставляют на платной основе. Размер пошлины варьируется от 290 до 5100 рублей в зависимости от предоставляемых сведений и статуса запрашивающих выписку из ЕГРН граждан.