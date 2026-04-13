Законопроект депутатов Хабаровского края призван защитить жилищные права детей

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского предложили наделить уполномоченных по правам ребёнка правом на бесплатное получение сведений из ЕГРН. Инициативу поддержало Правительство России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости необходима для совершения сделок с жильем. Она содержит сведения об истории передачи права собственности на недвижимость, стоимости и характеристиках объектов. Бесплатно получить выписку могут владельцы недвижимости и прочие лица, указанные в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Сведения о не принадлежащей гражданам недвижимости предоставляют на платной основе. Размер пошлины варьируется от 290 до 5100 рублей в зависимости от предоставляемых сведений и статуса запрашивающих выписку из ЕГРН граждан.
Депутаты Закдумы Хабаровского края выступили с инициативой наделить региональных уполномоченных по правам ребенка правом бесплатно получать сведения из реестра. Это сделает защиту жилищных прав несовершеннолетних более эффективной: поможет своевременно выявлять факты нарушений и восстанавливать права собственности ребенка на жилое помещение.
На сегодняшний день право бесплатного получения сведений имеют уполномоченные по правам человека или по защите прав предпринимателей. Между тем только в 2024 году омбудсмены получили свыше 6 700 обращений о нарушении жилищных прав детей, что составляет 10% от общего количества поступивших заявлений.
Законопроект парламентариев из Хабаровского края поддержали члены Правительства РФ, его рассмотрят на заседании Государственной Думы России.
