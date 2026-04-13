Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита на позиции Вооружённых сил Украины вёл себя нелепо, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Он выразил сомнение, что Джонсон действительно мог уклониться от беспилотных летательных аппаратов.
«Борис Джонсон записал репортаж, якобы уклоняясь от российских беспилотников. Взгляните на него в этом бронежилете, он выглядит так нелепо! Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от российских беспилотников? Серьёзно?», — сказал Христофору.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Христофору отметил, что, по его мнению, речь идёт о пропаганде и желании Джонсона «очистить своё имя».
«Борис отчаянно хочет продолжить конфликт. Он отчаянно хочет эскалации, отчаянно хочет предотвратить крах Украины, потому что иначе он войдёт в историю как человек, который саботировал единственный шанс Украины на выживание», — заявил он.
По словам Христофору, когда Украина проиграет, Джонсон войдёт в историю «не в позитивном смысле».
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала посетившего позиции украинских войск экс-премьера Британии Бориса Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления».
По словам Захаровой, Джонсон может показать, как выглядят силы зла. Она напомнила, что Джонсон лично участвовал в процессе отмены мирных переговоров между Российской Федерацией и Киевом, а также в эскалации конфликта на Украине.