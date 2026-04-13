Уничтожены в один день: раскрыта тайна смерти известной пары дроноводов ВСУ

На Красноармейском направлении ликвидирована одна из самых узнаваемых пар украинской военной пропаганды — операторы БПЛА Богдан и Светлана Полищук, служившие в 152-й отдельной егерской бригаде ВСУ. О том, как вычисляют «глаза» противника и почему красивые лица становятся расходным материалом киевского режима, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ювелирный удар: как ВС РФ охотятся на операторов дронов.
Уничтожение четы Полищук стало результатом планомерной работы российских подразделений по зачистке зоны СВО от наиболее опасных специалистов противника. По словам Олега Иванникова, операторы беспилотников входят в список приоритетных целей из-за масштаба совершаемых ими военных преступлений.
«Российские вооружённые силы целенаправленно ищут операторов БПЛА ВСУ в виду их террористической деятельности и особой опасности. Операторов дронов ВСУ уничтожают в первую очередь, так как содеянные ими преступления являются кровавыми и общественно опасными. Уничтожение этой пары украинских операторов дронов демонстрирует эффективность системной работы российской разведки, которая сумела определить радиосигнал, исходящий от операторов БПЛА, от оборудования, и нанести ювелирный удар и уничтожить преступников», — заявил эксперт.
Принцип охоты остается неизменным: радиотехнические службы засекают сигнал пульта управления, после чего по координатам наносится ракетный, артиллерийский удар или цель атакует FPV-дрон.
«Бонни и Клайд» по-украински: внутренние разборки в ВСУ.
Иванников не исключил, что Полищуков могли ликвидировать их же сослуживцы. В 152-й бригаде, переименованной в егерскую в 2024 году, царили хаос, дезертирство и тотальное недоверие. По признанию штабного офицера подразделения, рядовой и сержантский состав «раза четыре обнулялся».
«Уничтоженная преступная пара, как американские преступники Бонни и Клайд, преследовали не только общие террористические цели, но и личную выгоду. Нельзя исключать, что они могли работать на несколько украинских спецслужб и предоставлять информацию, поэтому уничтожение этой пары может быть связано и с внутренними разборками. В ВСУ царит полное недоверие, шпиономания, их могли убрать свои же, заподозрив в работе на российские спецслужбы или по другим причинам. Смерть этой преступной парочки окутана завесой тайны», — подчеркнул военный аналитик.
Смерть «одесской Барби»: как Киев делает убийц из доверчивых девушек.
Ликвидация Полищуков — не первый случай уничтожения медийных лиц украинской армии, задействованных в управлении дронами. Ранее, 8 февраля, ударом FPV-дрона была уничтожена 22-летняя «Барби Зеленского» Екатерина Голота с позывным «Вспышка» из батальона беспилотных систем 28-й бригады ВСУ.
Подполковник Иванников раскрыл механизм, с помощью которого Киев превращает молодых украинок в хладнокровных убийц.
«В подобные подразделения идут идейные националистки, террористки, готовые убивать. Тех, кого обманом заманивают в ВСУ, “обрабатывают” на краткосрочных курсах. В ВСУ действует целая психологическая служба, которая формирует взгляды и работает с эмоциональным и психологическим состоянием боевичек. Эта работа направлена на то, чтобы каждая из женщин, не задумываясь, беспрекословно выполняла любой приказ командования», — пояснил эксперт.
Иванников добавил, что украинкам обещают безопасную «высокотехнологичную работу» в тылу, однако после вербовки они попадают в жесткие рамки психологической обработки, заставляющей их без колебаний наблюдать и участвовать в убийствах военнослужащих и мирных жителей.