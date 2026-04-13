В Омской области заметили редкого журавля-красавку

По стране их численность оценивается в 60−65 тысяч особей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области в районе озера Эбейты заметили журавля-красавку. Фотографиями птицы поделились в региональном Управлении по охране животного мира.

Глядя на снимки, кажется, будто данная особь заметила камеру и решила начать позировать. Даже крылья ради этого раскрыла!

Отметим, что журавли-красавки — это птицы, занесённые в Красную книгу России. Причина их исчезновения связана с сокращением территорий, пригодных для жизни. По стране их численность оценивается в 60−65 тысяч особей.

У красавок красновато-оранжевые глаза, белые косицы по бокам головы, а ещё чёрная окраска зоба, с которого свисает «галстук» из удлинённых перьев.