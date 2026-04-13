В центре Ростова в ДТП пострадали четырехлетний ребенок и мужчина

Утром 12 апреля в Ростове произошла авария, в результате которой травмы получили взрослый мужчина и маленький ребенок. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, инцидент случился в 9:10 на улице Станиславского неподалеку от дома № 167.
По предварительным сведениям, сорокалетний водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Хендэ Солярис», во время выполнения левого поворота не пропустил двигавшуюся навстречу машину «Черри Тигго». За рулем второй иномарки был мужчина тридцати пяти лет. Избегая столкновения, он не сумел удержать управление, вследствие чего транспортное средство вылетело с проезжей части и врезалось в бетонную опору линии электропередачи.
Удар оказался достаточно сильным, и медицинская помощь потребовалась как самому водителю «Черри Тигго», так и его юному спутнику — четырехлетнему пассажиру.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Госавтоинспекция в очередной раз обратилась к автомобилистам с напоминанием о необходимости неукоснительно соблюдать правила очередности проезда и проявлять повышенную бдительность за рулем.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.