Ветераны в Новосибирской области получат выплату ко Дню Победы

Источник: Om1 Новосибирск

В апреле Отделение Социального фонда России по Новосибирской области начнёт перечисление ежегодной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченной ко Дню Победы. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей, и она придёт получателям вместе с пенсией.

Эта мера поддержки действует с 2019 года на основании указа Президента РФ. Право на неё имеют те, кто непосредственно участвовал в боевых действиях: военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики, а также защитники блокадного Ленинграда. Главное условие — постоянное проживание на территории России, а также в Литве, Латвии и Эстонии.

Важно, что ветеранам не нужно никуда обращаться. Выплата носит беззаявительный характер: региональное Отделение СФР начисляет её автоматически на основании тех сведений, которые уже есть в распоряжении фонда. Деньги перечисляют вместе с апрельской пенсией — через банк или отделение почтовой связи, в зависимости от того, какой способ доставки выбрал сам ветеран. Всего в регионе получателями выплаты станут 58 человек.

Помимо этой разовой суммы ко Дню Победы, инвалиды и участники войны регулярно получают и другие виды поддержки от Отделения СФР. Речь идёт о ежемесячной денежной выплате, дополнительном материальном обеспечении, а также надбавке по уходу. Более того, большинство ветеранов этой категории являются получателями сразу двух пенсий: страховой по старости с повышенной вдвое фиксированной выплатой и пенсии по инвалидности по государственному обеспечению.