Стоимость бензина продолжает расти в Иркутске

В Иркутской области регулярно меняются цены на топливо. Обычно повышение небольшое и касается не всех видов бензина. По последним данным, опубликованным Иркутскстатом, дороже всего АИ-92 в Усть-Илимске — 64,40 рубля за литр. Для сравнения, в конце 2024 года он стоил 56,46 рубля.
В Иркутске цена чуть ниже — 64,36 рубля. АИ-95 в областном центре продают за 68,12 рубля. Самый дешевый бензин в Тайшете: АИ-92 — 61,81 рубля, АИ-95 — 65,36 рубля. Отметим, это усредненные показатели. Точную сумму можно узнать непосредственно на АЗС.