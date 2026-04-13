В аэропортах России ввели временные ограничения: какие города попали в список

Аэропорты четырех регионов России временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Аналогичные ограничения также действуют в аэропорту Гагарин города Саратов. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана «Ковер». По его словам, в области действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее KP.RU сообщал, что авиакомпания S7 получила штраф в 45 тысяч рублей за овербукинг. Новосибирская транспортная прокуратура выявила 13 случаев неправомерного отказа в посадке пассажирам в июле, октябре и ноябре 2025 года. Суд признал это нарушением прав потребителей.
UPD 06:52 мск: Ограничения в аэропорту Саратова сняты.