В Новосибирске спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой из леса

Спасатели эвакуировали мужчину, который сломал ногу в лесополосе и не смог самостоятельно выбраться к дороге — пострадавшего вынесли на мягких носилках к машине скорой помощи.

Источник: Om1 Новосибирск

Инцидент произошёл 12 апреля. Экипаж спасателей «Вега-3» выехал по вызову в район улицы Марата, где находился пострадавший. По предварительным данным, мужчина сломал ногу в лесу и оказался в труднодоступном месте. Скорая помощь не могла подъехать прямо к месту происшествия и запросила помощь спасателей для транспортировки. На место прибыла группа «Вега-3».

«Спасатели использовали мягкие носилки и необходимые средства защиты, чтобы аккуратно доставить пострадавшего до а/м скорой помощи, который находился в километре от места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы спасателей МАСС.