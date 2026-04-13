В Новосибирске спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой из леса

В Новосибирске спасатели помогли эвакуировать мужчину, который получил травму ноги в лесополосе и не смог самостоятельно выбраться.
Инцидент произошёл 12 апреля. Экипаж спасателей «Вега-3» выехал по вызову в район улицы Марата, где находился пострадавший. По предварительным данным, мужчина сломал ногу в лесу и оказался в труднодоступном месте. Скорая помощь не могла подъехать прямо к месту происшествия и запросила помощь спасателей для транспортировки. На место прибыла группа «Вега-3».
«Спасатели использовали мягкие носилки и необходимые средства защиты, чтобы аккуратно доставить пострадавшего до а/м скорой помощи, который находился в километре от места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы спасателей МАСС.