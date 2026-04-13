Ученый Демин из Ростова назвал две главные загадки современной астрономии

Заведующий обсерваторией парка имени Горького Николай Демин рассказал о нерешённых проблемах астрономии.
Первая касается вращения галактик: наблюдаемая скорость звёзд не совпадает с теоретическими расчётами. Одни учёные объясняют это тёмной материей, другие — возможным изменением физических законов в космических масштабах.
Вторая загадка — шаровые звёздные скопления, включающие до полумиллиона светил. Учёные до сих пор не понимают, как они образуются: как маленькие галактики или в результате распада более крупных объектов.
По словам Демина, астрономия стремительно развивается, но эти вопросы остаются открытыми и продолжают волновать специалистов.