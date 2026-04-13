В Норильске задержали группу молодых вымогателей (видео)

В Норильске Красноярского края полицейские задержали четверых местных жителей возрастом 21, 22 и 27 лет, подозреваемых в грабеже.
Преступление было совершено в январе этого года — в дежурную часть обратился 34-летний потерпевший и заявил, что группа злоумышленников похитила у него 7 0 тысяч рублей.
«Со слов мужчины, четверо парней остановили его и сели к нему машину, потребовав с него деньги. Потерпевший был знаком со злоумышленниками. Те заявили, что он якобы распространяет наркотические вещества на территории города, и решили его наказать. По требованию подозреваемых мужчина перевел часть суммы на указанную ими банковскую карту, а остальную — через терминал безналичной оплаты в магазине. Получив желаемое, молодые люди скрылись, распорядившись полученными средствами по своему усмотрению», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. На период предварительного следствия двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
