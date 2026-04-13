В Ростове 19-летняя девушка родила, не зная о беременности

Молодая мать отказалась от новорождённого.

Необычный случай произошёл в одном из родильных домов Ростова-на-Дону. В начале апреля молодая пациентка обратилась к врачам с жалобами на боли внизу живота. При осмотре медики обнаружили, что у неё задержка, и с удивлением сообщили: беременность сроком 43 недели — переношенная.

Девушку экстренно отправили в родильный зал. Как рассказали в роддоме, медики успели провести обезболивание и приняли роды. На свет появился здоровый мальчик весом 3500 граммов.

Однако молодая мать отказалась от новорождённого. Вскоре малыша усыновила другая семья.