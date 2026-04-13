Экс-замминистра обороны Павел Попов проведет 19 лет в колонии

Бывшего замминистра обороны, уроженца Красноярска Павла Попова, приговорили к 19 годам за взятки и мошенничество, сообщает РБК. Дело касается строительства военно-патриотического парка «Патриот».
Приговор в отношении Павла Попова вынес 235-й гарнизонный военный суд. Заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству военного прокурора, так как, по его словам, в материалах дела были данные, представляющие служебную тайну.
69-летнего экс-замминистра признали виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В качестве наказания для него судья выбрал 19 лет лишения свободы с запретом после освобождения еще 7 лет занимать должности на государственной службе и органов самоуправления. Дополнительно Павел Попов должен будет выплатить штраф в размере 85 млн рублей. Суд лишил его звания генерала армии и госнаград и постановил конфисковать денежные средства в сумме 45,6 млн рублей в доход федерального бюджета.
Плюс к этому, суд удовлетворил полностью или частично многомиллионные гражданские иски к Павлу Попову и другим фигурантам дела о возмещении материального ущерба.
Адвокат Попова Денис Сагач заявил РБК, что считает приговор мракобесием и обязательно будет его обжаловать. Сам Попов вину не признал ни по одному из пунктов обвинения.
Павел Попов — уроженец Красноярска. После учебы в Алма-Ате и службы в Германии, в 1993 году начал работать в Восточно-Сибирском региональном центре МЧС России (базировался в Красноярске), а затем возглавил региональный центр и был его начальником до 2004 года. После этого в течение 4 лет Павел Попов руководил Академией МЧС в Москве, 5 лет был заместителем министра, а затем перешел в министерство обороны вслед за Сергеем Шойгу.
