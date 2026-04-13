Экс-замминистра обороны Павел Попов проведет 19 лет в колонии

Павел Попов — уроженец Красноярска. После учебы в Алма-Ате и службы в Германии, в 1993 году начал работать в Восточно-Сибирском региональном центре МЧС России (базировался в Красноярске), а затем возглавил региональный центр и был его начальником до 2004 года. После этого в течение 4 лет Павел Попов руководил Академией МЧС в Москве, 5 лет был заместителем министра, а затем перешел в министерство обороны вслед за Сергеем Шойгу.