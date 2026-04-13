«Монреаль» обыграл «Айлендерс» в НХЛ. Демидов забросил 19-ю шайбу в сезоне

«Калгари» дома победил «Юту» (4:1). В составе победителей голевую передачу отдал нападающий Айдар Суниев, набравший дебютное очко в НХЛ. Суниеву 21 год, с 2013 по 2019 год он занимался в системе московского ЦСКА. На драфте НХЛ 2023 года он был выбран «Калгари» в третьем раунде под общим 80-м номером.