«Монреаль» обыграл «Айлендерс» в НХЛ. Демидов забросил 19-ю шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу канадского клуба.

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (36-я минута), Иван Демидов (37), Алекс Ньюхук (37), Зак Болдук (60). У «Айлендерс» единственный гол на счету Кейси Сизикаса (49).

Демидов забросил 19-ю шайбу в сезоне. Также у россиянина 43 голевые передачи после 81 матча. Он сохраняет лидерство в списке лучших бомбардиров новичков сезона с 62 очками, на 2 очка опережая канадского нападающего «Анахайма» Бекетта Сеннеке. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков из 22.

«Монреаль» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 106 очков в 81 матче. «Айлендерс» идут шестыми в Столичном дивизионе, у команды 91 очко после 81 игры. После поражения клуб из Нью-Йорка потерял шансы на выход в плей-офф.

В других матчах игрового дня «Бостон» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Коламбус». «Нью-Джерси» на своем льду победил «Оттаву» (4:3 ОТ), у проигравших голевой пас отдал защитник Артем Зуб. «Ванкувер» одержал гостевую победу над «Анахаймом» (4:3 ОТ).

«Калгари» дома победил «Юту» (4:1). В составе победителей голевую передачу отдал нападающий Айдар Суниев, набравший дебютное очко в НХЛ. Суниеву 21 год, с 2013 по 2019 год он занимался в системе московского ЦСКА. На драфте НХЛ 2023 года он был выбран «Калгари» в третьем раунде под общим 80-м номером.

