Как сжечь калории после пасхальных угощений, рассказали нижегородцам

Меньше всего придётся трудиться, чтобы «отработать» яйца.

Как отработать калории, которые организм «наел» за пасхальным праздничным столом, рассказывает нижегородский медицинский Telegram-канал «Бокал прессека».

Меньше всего — каких-то десять минут подъёма по лестнице либо 15 минут игры в бадминтон — «стоит» одно крашеное яйцо — в нём содержится около 80 килокалорий. Дальше, как ни странно идёт творожная пасха, хотя это угощение и кажется самым жирным из-за сливок и сливочного масла в его составе: пасха тянет примерно на 300 килокалорий за 100 граммов. Чтобы потратить эту энергию, человеку необходимо провести 35-минутную интенсивную силовую тренировку либо 50 минут заниматься менее энергоёмкой йогой.

И, наконец, куличи. Классическое изделие с изюмом — это около 320 килокалорий за 100 граммов. Его нейтрализуют 40 минут зажигательных танцев или же целый час энергичной ходьбы. А вот 100 граммов шоколадного кулича — это полный час интенсивной нагрузки или 50 минут прыжков со скакалкой.

Как сообщалось ранее, нижегородцы, переевшие пасхальных яств, уже начали обращаться за помощью медиков.