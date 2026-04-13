Как сжечь калории после пасхальных угощений, рассказали нижегородцам

Меньше всего — каких-то десять минут подъёма по лестнице либо 15 минут игры в бадминтон — «стоит» одно крашеное яйцо — в нём содержится около 80 килокалорий. Дальше, как ни странно идёт творожная пасха, хотя это угощение и кажется самым жирным из-за сливок и сливочного масла в его составе: пасха тянет примерно на 300 килокалорий за 100 граммов. Чтобы потратить эту энергию, человеку необходимо провести 35-минутную интенсивную силовую тренировку либо 50 минут заниматься менее энергоёмкой йогой.