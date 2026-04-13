Как сжечь калории после пасхальных угощений, рассказали нижегородцам

Как отработать калории, которые организм «наел» за пасхальным праздничным столом, рассказывает нижегородский медицинский Telegram-канал «Бокал прессека».
Меньше всего — каких-то десять минут подъёма по лестнице либо 15 минут игры в бадминтон — «стоит» одно крашеное яйцо — в нём содержится около 80 килокалорий. Дальше, как ни странно идёт творожная пасха, хотя это угощение и кажется самым жирным из-за сливок и сливочного масла в его составе: пасха тянет примерно на 300 килокалорий за 100 граммов. Чтобы потратить эту энергию, человеку необходимо провести 35-минутную интенсивную силовую тренировку либо 50 минут заниматься менее энергоёмкой йогой.
И, наконец, куличи. Классическое изделие с изюмом — это около 320 килокалорий за 100 граммов. Его нейтрализуют 40 минут зажигательных танцев или же целый час энергичной ходьбы. А вот 100 граммов шоколадного кулича — это полный час интенсивной нагрузки или 50 минут прыжков со скакалкой.
Как сообщалось ранее, нижегородцы, переевшие пасхальных яств, уже начали обращаться за помощью медиков.