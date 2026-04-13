В Хабаровске на площадке Краевого дворца хоккея с мячом «Арена Ерофей» состоялся VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни (0+). Мероприятие посетили 4000 человек, сообщает пресс-служба АНО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
«Мероприятие объединило жителей края всех возрастов, став масштабной площадкой для популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Фестиваль посетили тысячи гостей, многие из которых пришли целыми семьями», — говорится в сообщении.
В течение дня на площадке работали более 20 медицинских организаций. Посетители смогли пройти бесплатные экспресс-обследования, получить консультации специалистов и узнать больше о состоянии своего здоровья.
В Хабаровске прошёл VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни. Фото: Центр общественного здоровья Хабаровского края.
У каждого второго посетителя центра здоровья оказался повышенный холестерин, высокая глюкоза у каждого 7-го человека. 35 человек прошли УЗИ щитовидной железы, у троих впервые выявлены узловые доброкачественные изменения. 3 человека с подозрением на меланому. Все, у кого выявлены отклонения, направлены на дообследования в медицинские организации.
Помимо медицинского блока, фестиваль предложил насыщенную программу для всей семьи: мастер-классы, арт-терапию, занятия на скалодроме, спортивные активности и творческие площадки.
Проведение фестиваля подтвердило высокий интерес жителей региона к вопросам профилактики и сохранения здоровья.
«Подобные мероприятия способствуют формированию культуры ответственного отношения к своему здоровью и укреплению семейных ценностей» — отметила руководитель Центра общественного здоровья Татьяна Таранец.
VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни вновь стал значимым событием в общественной жизни Хабаровского края, объединив медицину, спорт и просвещение в едином формате доступного и полезного досуга.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что центры здоровья Хабаровского края благодаря нацпроекту оснащают современным оборудованием. В прошло году на эти цели было выделено 5,3 млн рублей.