В Хабаровске прошёл VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни

В течение всего дня на площадке работали более 20 медорганизаций.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске на площадке Краевого дворца хоккея с мячом «Арена Ерофей» состоялся VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни (0+). Мероприятие посетили 4000 человек, сообщает пресс-служба АНО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

«Мероприятие объединило жителей края всех возрастов, став масштабной площадкой для популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Фестиваль посетили тысячи гостей, многие из которых пришли целыми семьями», — говорится в сообщении.

В течение дня на площадке работали более 20 медицинских организаций. Посетители смогли пройти бесплатные экспресс-обследования, получить консультации специалистов и узнать больше о состоянии своего здоровья.

В Хабаровске прошёл VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни. Фото: Центр общественного здоровья Хабаровского края.

У каждого второго посетителя центра здоровья оказался повышенный холестерин, высокая глюкоза у каждого 7-го человека. 35 человек прошли УЗИ щитовидной железы, у троих впервые выявлены узловые доброкачественные изменения. 3 человека с подозрением на меланому. Все, у кого выявлены отклонения, направлены на дообследования в медицинские организации.

Помимо медицинского блока, фестиваль предложил насыщенную программу для всей семьи: мастер-классы, арт-терапию, занятия на скалодроме, спортивные активности и творческие площадки.

Проведение фестиваля подтвердило высокий интерес жителей региона к вопросам профилактики и сохранения здоровья.

«Подобные мероприятия способствуют формированию культуры ответственного отношения к своему здоровью и укреплению семейных ценностей» — отметила руководитель Центра общественного здоровья Татьяна Таранец.

VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни вновь стал значимым событием в общественной жизни Хабаровского края, объединив медицину, спорт и просвещение в едином формате доступного и полезного досуга.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что центры здоровья Хабаровского края благодаря нацпроекту оснащают современным оборудованием. В прошло году на эти цели было выделено 5,3 млн рублей.