Социологи выявили у россиян «маркер инфляционной тревожности»

По словам управляющего директора проектов ФОМ Ларисы Паутовой, разрыв между оценками личной и экономической ситуации у респондентов показывают многие исследования. «Есть снижение экономических настроений, а в личной жизни, по данным ФОМ, уровень счастья в этом году примерно такой же, как и в прошлом, то есть сильного снижения нет, — рассказала она РБК. — Но экономические настроения показывают тревогу». Она добавила, что социологи будут внимательно наблюдать за тем, как дальше будут развиваться оценки личного благосостояния, эмоционального состояния, субъективного благополучия населения. «Пока они еще равновесны, стабильны, но мы все равно фиксируем уровень усталости», — сказала эксперт.