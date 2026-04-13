Социологи выявили у россиян «маркер инфляционной тревожности»

Большинство россиян — 82% — тревожатся по поводу экономической ситуации в стране и считают, что их доходы в ближайший год будут расти медленнее, чем цены на питание и услуги ЖКХ. Среди них 28% уверены, что это точно будет так. Об этом говорится в первом ежеквартальном исследовании ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн» под названием «Карта веры и надежд» (есть у РБК).
«Такая уверенность является ключевым маркером инфляционной тревожности и отражает фундаментальное недоверие к возможности личных доходов компенсировать удорожание жизни», — утверждают авторы опроса.
Опрос был проведен в марте среди 1600 респондентов старше 18 лет, подобранных по социально-демографическим параметрам.
77% считают, что в ближайший год контроль над соцсетями и медиа не ослабнет (из них 19% полностью уверены в этом). Еще 66% опрошенных верят, что качество и доступность медпомощи по их месту жительства не улучшится, а 70% убеждены, что за год не удастся решить проблему кибермошенничества.
Скорее недовольны россияне и ситуацией в мире в целом. Согласно опросу, 78% респондентов склонны негативно оценивать ее. «Респонденты сохраняют высокий уровень удовлетворенности в тех сферах, которые находятся под их непосредственным контролем (личная жизнь, работа), но демонстрируют выраженную тревожность и пессимизм в отношении внешних, неуправляемых процессов», — делают вывод авторы опроса.
В то же время положение дел в экономике на ближайший год треть опрошенных оценили как среднее. По мнению трети респондентов, следующий период будет и не хорошим, но и не плохим. Хорошего в экономике ждут 19%, плохого — 8%. Значительная часть россиян не связывают будущее экономики с собственными усилиями, а приписывают его внешним обстоятельствам, не подконтрольным им.
Экономика и отключение интернета уже попадали в список самых главных тревог россиян в исследовании «Национальный индекс тревожностей. КРОС» во втором квартале 2025 года. Тогда выяснилось, что жителей страны больше всего пугает переохлаждение экономики, а отключение Сети они считают фактором, крайне сильно влияющим на их жизнь.
О том, что у 31% россиян выявлен высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики, особенно в вопросах экономики, РБК говорил и заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. «Если раньше перевешивали страхи, связанные с войной, с терактами, с безопасностью, то теперь выше экономическая озабоченность, обеспокоенность ростом цен и собственным финансовым будущим», — утверждал он.
Частная жизнь более предсказуемая.
Хотя экономическая и общественная повестка вызывает у людей тревогу, большинство респондентов в целом удовлетворены личной жизнью (35% — полностью, 47% — скорее удовлетворены). В числе наиболее довольных опрошенные в возрасте 18−24 лет (52% — полностью, 38% — скорее удовлетворены), которые находятся в периоде «активного социального становления, отсутствия накопленных жизненных трудностей и высокого уровня ожиданий», сказано в исследовании.
Напротив, наиболее низкий уровень удовлетворенности личной жизнью — у 35−44-летних (27% — полностью удовлетворены, 47% — скорее удовлетворены), так как они «традиционно сталкиваются с пиком семейных, профессиональных и материальных обязательств».
Довольнее других респонденты, состоящие в официальном браке (41% — полностью удовлетворены, 46% — скорее удовлетворены), наименее удовлетворены личной жизнью разведенные (23% — полностью удовлетворены, 42% — скорее удовлетворены). Кроме того, уровень удовлетворенности личной жизнью возрастает с ростом дохода.
Этот показатель коррелирует с убежденностью россиян в том, что в сложной жизненной ситуации они могут полагаться в первую очередь на свою семью (так считают 53% опрошенных). Пятая часть рассчитывает только на себя, 12% — на друзей, 4% — на государство и соцслужбы, 3% — на церковь или религиозную общину. 5% респондентов заявили, что не могут рассчитывать ни на кого.
Оценивая рабочие перспективы, почти треть заявила, что считает их благоприятными. Оптимистичнее других настроены молодежь, москвичи и люди с высоким достатком. Неблагоприятные ожидания, напротив, у предпенсионной группы — людей 55−64 лет, так как, по словам исследователей, они ближе к пенсии острее чувствуют уязвимость именно в профессиональной сфере.
По словам управляющего директора проектов ФОМ Ларисы Паутовой, разрыв между оценками личной и экономической ситуации у респондентов показывают многие исследования. «Есть снижение экономических настроений, а в личной жизни, по данным ФОМ, уровень счастья в этом году примерно такой же, как и в прошлом, то есть сильного снижения нет, — рассказала она РБК. — Но экономические настроения показывают тревогу». Она добавила, что социологи будут внимательно наблюдать за тем, как дальше будут развиваться оценки личного благосостояния, эмоционального состояния, субъективного благополучия населения. «Пока они еще равновесны, стабильны, но мы все равно фиксируем уровень усталости», — сказала эксперт.