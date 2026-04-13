Боец из Хабаровского края под миномётным огнём спас раненого товарища

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, ефрейтор Владимир Битюков из Хабаровского края, проявил мужество при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По данным ведомства, во время ночного марша подразделение попало под миномётный обстрел. В результате одного из разрывов был ранен военнослужащий, который оказался на открытом участке местности.
Ефрейтор Битюков оказал раненому первую помощь, наложил жгут и под обстрелом эвакуировал его в укрытие. После этого он взял на себя координацию действий и помог вывести подразделение из зоны поражения по безопасному маршруту.
Благодаря его действиям подразделение не понесло потерь, а раненому была своевременно оказана помощь.
За проявленные отвагу и самоотверженность военнослужащий награждён ведомственной медалью «За боевые отличия» и государственной наградой — медалью Жукова.