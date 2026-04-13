За выходные в Красноярске задержали 45 пьяных водителей

Госавтоинспекция Красноярска подвела итоги прошедших выходных 11−12 апреля — инспекторы всего за два дня задержали почти полсотни нетрезвых водителей.
Из 45 пойманных автомобилистов шестеро оказались бесправниками, еще шесть задержали на месте ДТП. Семерых поймали нетрезвыми уже не в первый раз — теперь они понесут за свое опасное вождение уголовное наказание.
Остальным нетрезвым водителям грозят штрафы в размере 45 тысяч рублей. Кроме этого, они лишатся водительских прав на срок до двух лет. При повторном задержании в пьяном виде на них заведут уголовные дела.
Жители города могут сообщить о пьяном водителе по телефону «Синей линии» (263−10−19) или в чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.