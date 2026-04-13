Лыжница Непряева назвала Игры-2030 главными в карьере

Спортсменка отметила, что через четыре года она будет в самом расцвете сил.

МОСКВА, 13 апреля. апреля. /ТАСС/. Участница Олимпиады в Италии лыжница Дарья Непряева считает Игры 2030 года во Франции основными в карьере. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Следующая Олимпиада будет моей основной, — сказала она. — Это будет мой самый расцвет сил в лыжах, потому что мне будет 27 лет. И если я все сделаю правильно, если все запланированное получится, это будет пик моей карьеры. Поэтому, естественно, следующая Олимпиада должна стать самой главной в моей жизни».

Олимпиада 2030 года пройдет во Франции с 1 по 17 февраля.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 13 апреля.