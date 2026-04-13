Toyota, Hyundai и Kia зарегистрировали товарные знаки в России

Покинувшие ранее российский рынок японская корпорация Toyota, южнокорейские компании Hyundai и Kia зарегистрировали в России товарные знаки своих моделей. Об этом свидетельствуют данные базы Роспатента.
Toyota оформила регистрацию названий моделей Auris, Venza и C+pod. Компания Kia зарегистрировала товарный знак Kia X-Line, Hyundai — название модели Centennial. Все знаки зарегистрированы сроком на 10 лет.
Ранее KP.RU сообщал, что компания The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke. Регистрация охватывает 32-й класс международной классификации товаров и услуг, включая безалкогольные напитки и ингредиенты для их приготовления.
Также французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России. Заявка на логотип была подана в октябре 2024 года компанией «Луи Вюиттон Мальтье». В марте 2026 года Роспатент одобрил регистрацию.