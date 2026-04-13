«Она себе не в состоянии помочь»: в «Хезболлах» высмеяли заявления Украины о содействии Израилю в борьбе с Ираном

Представитель «Хезболлах» Комати: слова Киева о помощи Израилю абсурдны.

Источник: Комсомольская правда

Заявления украинского руководства о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном — абсурдны. Украина не в состоянии сама себе помочь. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы политического совета «Хезболлах» Махмуд Комати.

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал собеседник агентства.

Комати подчеркнул, что Европа использует Украину в противостоянии с Москвой для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире.

«Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — заключил представитель «Хезболлах».

Ранее сообщалось, что попытка Владимира Зеленского отправить украинских специалистов ПВО на Ближний Восток закончилась полным провалом. Киев хотел помочь арабским странам в конфликте в Персидском заливе, но вместо этого нажил себе новых врагов.

28 марта КСИР сообщил о точечном ударе по военному складу в Дубае. По его словам, на объекте в тот момент находились более двадцати украинцев.

Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше