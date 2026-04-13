«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал собеседник агентства.
Комати подчеркнул, что Европа использует Украину в противостоянии с Москвой для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире.
«Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — заключил представитель «Хезболлах».
Ранее сообщалось, что попытка Владимира Зеленского отправить украинских специалистов ПВО на Ближний Восток закончилась полным провалом. Киев хотел помочь арабским странам в конфликте в Персидском заливе, но вместо этого нажил себе новых врагов.