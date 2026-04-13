В Ростовской области прогнозируют заморозки 13 апреля

В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий в виде отрицательных температур. Согласно сведениям, предоставленным Ростовским Гидрометцентром, в регионе в утренние часы прогнозируются заморозки 13 апреля.
По информации синоптиков, столбики термометров местами опустятся до минусовых отметок, достигая значений от одного до трех градусов ниже нуля. Подобное похолодание будет фиксироваться не только в приземном слое воздуха, но и на поверхности почвы.
Что касается общей синоптической картины, днем 13 апреля в Ростове ожидается облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь. Воздух в областном центре прогреется до 14−16 градусов тепла при северном ветре скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В районах области также пройдут локальные дожди с грозами, а в начале суток вероятен туман. Дневная температура будет варьироваться от 10 до 18 градусов выше нуля.
Начало новой недели окажется ветреным. Во вторник, 14 апреля, порывы западного и северо-западного ветра могут усиливаться до 18 метров в секунду, а к 15 апреля в отдельных территориях также ожидается туман в ночные и утренние часы.
