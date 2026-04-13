Пентагон в 3,5 раза увеличит закупку ракет PrSM после их применения в Иране

Пентагон планирует в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM. Это выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Министерства войны Соединенных Штатов.
Впервые американские военные применили данное оружие в боевых условиях во время операции против Ирана месяц назад. Его разработали для замены устаревающих систем ATACMS. Эти снаряды обладают повышенной дальностью и точностью.
Согласно изученным агентством документам, в следующем финансовом году ВС США собираются потратить 1,92 миллиарда долларов на закупку ракет PrSM.
При этом в текущем финансовом году на эти цели выделили только 546 миллионов долларов. Таким образом, новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.
Иранские военные атаковали крылатыми ракетами авианосную группу США «Авраам Линкольн». Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. Помимо этого, в Иране также заявили об ударах по американскому сухогрузу, предназначенному для военной техники.