Четверо знакомых ограбили жителя Норильска на 70 тысяч рублей

Жителя Норильска ограбили его же знакомые, потребовав с него деньги за несуществующий преступный бизнес. Как рассказал потерпевший полицейским, четверо знакомых остановили его машину и сели в салон. После этого преступники потребовали с него деньги в качестве наказания за то, что он якобы распространяет наркотики в городе. Под угрозами мужчина перевел деньги на указанную преступниками банковскую карту, затем через терминал безналичной оплаты в магазине — общей суммой 70 тысяч рублей. После этого молодые люди скрылись. Сотрудники уголовного розыска норильской полиции задержали подозреваемых 1998, 2003 и 2004 г. р. На время предварительного следствия двоих злоумышленников арестовали, двоих — оставили под подпиской о невыезде. Им грозит лишение свободы до семи лет.