Начало наступившей недели в Пермском крае будет теплым

Несмотря на колебания, в целом температурный фон предстоящей недели в Пермском крае останется в пределах климатической нормы, сообщает Пермский ЦГМС.
В начале недели дожди пройдут на крайнем юге, к пятнице осадки сместятся на север, а к выходным охватят большинство районов. В понедельник, 13 апреля, погоду в Пермском крае будет определять барическая седловина. Осадки ожидаются только на крайнем юге в дневное время, на остальной территории сохранится сухая погода. В ночные часы из-за устойчивых отрицательных температур на дорогах возможно образование гололедицы.
По данным погодных сервисов, температура воздуха на юге региона днем 13 апреля составит около +9°С, на севере и в краевой столице — до +13°С. Во вторник, 14 апреля, на юге дневной прогрев достигнет +15°С, в Перми около +13°С. На севере будет облачно, температура воздуха — до +8°С. В среду, 15 апреля, по югу региона дневная температура составит +9°С. Ночью на севере Прикамья температура опустится до −3°С, днем будет около +8°С. В Перми ожидается ясная погода с дневным прогревом до +8°С. На всей территории региона будет преобладать северный ветер умеренной силы.