Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты назвали главные опасности при возобновлении поисков Усольцевых

Поисковые мероприятия планируется возобновить в мае.

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, которые планируется возобновить в мае, осложнятся сезоном клещей и выходом из берлог медведей. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года в туристическом походе в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Поиски семьи возобновят в мае, после схода снега.

«Что будет в этой местности с началом весны? В мае у нас начнутся клещи и придут медведи. Так бывает каждый год. Конечно, снег, к этому времени сойдет, будет проще ходить по тропам, но вот надо быть осторожным и подготовленными к этому», — сообщил управляющий туристической базы «Геосфера» в Кутурчинском Белогорье, где в последний раз видели Усольцевых, Денис Балашов.

Один из опытных красноярских охотников сообщил ТАСС, что самая большая опасность данной местности — это клещи. «Их почему-то все больше и больше с каждым годом. Плюс медведи, которые сейчас делают большие переходы, больше попадаются на глаза, так как пасутся на южных открытых склонах», — сказал он.

Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Здесь расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса.