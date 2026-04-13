Эксперты назвали главные опасности при возобновлении поисков Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, которые планируется возобновить в мае, осложнятся сезоном клещей и выходом из берлог медведей. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года в туристическом походе в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Поиски семьи возобновят в мае, после схода снега.
«Что будет в этой местности с началом весны? В мае у нас начнутся клещи и придут медведи. Так бывает каждый год. Конечно, снег, к этому времени сойдет, будет проще ходить по тропам, но вот надо быть осторожным и подготовленными к этому», — сообщил управляющий туристической базы «Геосфера» в Кутурчинском Белогорье, где в последний раз видели Усольцевых, Денис Балашов.
Один из опытных красноярских охотников сообщил ТАСС, что самая большая опасность данной местности — это клещи. «Их почему-то все больше и больше с каждым годом. Плюс медведи, которые сейчас делают большие переходы, больше попадаются на глаза, так как пасутся на южных открытых склонах», — сказал он.
Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Здесь расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса.