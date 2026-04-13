Нижегородец вернется домой после длительного украинского плена

Напомним, очередной обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в преддверии Пасхи 11 апреля. Он прошел в формате «175 на 175». Сейчас освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают всю необходимую помощь. Затем их доставят на Родину.