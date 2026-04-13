Нижегородец вернется домой после длительного украинского плена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля, ФедералПресс. Во время пасхального обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть бойца из Нижегородской области. Об этом сообщила омбудсмена региона Оксана Кислицына.

«В преддверии Светлой Пасхи состоялся очередной обмен военнопленными. 175 семей в ближайшее время встретят дома своих родных. И я счастлива, что среди этих защитников есть наш нижегородец, родные которого обращались к нам за помощью», — рассказала Оксана Кислицына.

Она также опубликовала письмо, поступившее в ее адрес от федерального уполномоченного Татьяны Москальковой. В нем говорится, что освобожденный в результате обмена военнослужащий из Нижегородской области длительное время находился в украинском плену.

«Прошу вас продолжить работу с семьей военнослужащего», — говорится в письме Москальковой в адрес Кислицыной.

Напомним, очередной обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в преддверии Пасхи 11 апреля. Он прошел в формате «175 на 175». Сейчас освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают всю необходимую помощь. Затем их доставят на Родину.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова.

