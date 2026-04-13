Юрий Башмет открыл в Хабаровске XV Международный музыкальный фестиваль

В Хабаровске прошло торжественное открытие XV Международного музыкального фестиваля под руководством Юрия Башмета. На сцене Городского дворца культуры состоялся гала-концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Открытие фестиваля было приурочено к празднованию Пасхи и 65-летию первого полета человека в космос. Концертную программу открыло произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе» в исполнении хора и оркестра. Композиция была написана пять лет назад, впервые ее исполнили на Стартовой площадке № 1 на космодроме «Байконур». В программе гала-концерта прозвучали произведения композиторов XIX века и современных авторов в исполнении лауреатов международных конкурсов. Кульминацией концерта стало исполнение музыкально-поэтического произведения Петра Карягина «От меня это было» — духовного завещания преподобного Серафима Вырицкого.
Фестиваль продлится в течение недели. На сцене Хабаровской краевой филармонии, а также в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре пройдут концерты музыкантов ансамбля «Солисты Москвы» и Дальневосточного академического симфонического оркестра.
В программе фестиваля также мастер-классы для юных артистов из Хабаровского края.